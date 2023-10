Da Firenze: "Italiano nei giorni scorsi aveva pensato ad una mossa a sorpresa contro il Napoli"

L'edizione in edicola oggi del Corriere Fiorentino fa il punto della situazione sulle scelte di Italiano in vista di Napoli-Fiorentina:

"In difesa Milenkovic si riprenderà il posto, mentre a sinistra tornerà titolare Parisi. A proposito. Nei giorni scorsi Italiano aveva pensato di giocarsela con i due mancini, il problema è che Biraghi è parso ancora in difficoltà dopo l’infortunio e il mister non può permettersi chi non è al 100%. Per il resto, largo a chi ha dimostrato di avere una marcia in più. Due come Arthur e Duncan al momento sono su un altro pianeta rispetto a Maxime e Mandragora. E se Bonaventura cercherà di festeggiare il ritorno in Nazionale, per Nico sarà l’occasione per vivere una notte da 10, nello stadio del «Diez»".