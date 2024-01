Da Firenze - Demme non convince, ipotesi Ostigard per arrivare a Barak: si riaccende anche la pista Zanoli per i viola

Calciomercato Napoli - Ultimissime notizie che riguardano la scelta che ha deciso di fare il Napoli di voler puntare su Barak per la zona offensiva. Il calciatore può arrivare nelle prossime ore con uno scambio con la Fiorentina.

Napoli che punta su Barak e secondo il Corriere Fiorentino si può chiudere con uno scambio:

Italiano infatti ha fretta anche per quanto riguarda il terzino destro e se per Faraoni va registrata la concorrenza della Salernitana (ma il giocatore preferisce la Fiorentina) non va scartato un ritorno su Zanoli del Napoli. Gli azzurri, così come il Torino, stanno pensando a Barak e non è da escludere che possa essere messo su uno scambio. Demme non convince, mentre più interessante potrebbe essere l’ipotesi Ostigard.