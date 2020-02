Da Brescia - Con il Napoli buona occasione per ripartire, contro gli azzurri hanno fatto punti tutte le piccole tranne la Samp

Ultimissime notizie calcio Napoli - Situazione molto delicata in termini di classifica per il Brescia, che ha bisogno di far punti adesso per tenere viva la speranza di conquistare una salvezza che, al momento, sembra adir poco difficile da raggiungere. Stando a quanto si legge sul Corriere della Sera, edizione di Brescia, oggi in edicola, la gara di stasera contro il Napoli rappresenta per la squadra di Diego Lopez "un’altra buona occasione per rimettersi in gioco". Ecco spiegato il perché:

"Contro il Napoli hanno fatto punti Spal, Genoa, Lecce, Udinese, Torino, giusto per citare buona parte del plotoncino che abita nel girone infernale. Tutte tranne la Sampdoria. Perché devono partire battute le rondinelle? La squadra di Lopez [...] ha anche il piccolo ma non trascurabile vantaggio di affrontare i partenopei a quattro giorni dalla (loro) gara dell’anno, contro il Barcellona. [...] Il Napoli potrà mostrarsi più tecnico o esperto, non più agguerrito".