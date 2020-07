Da Bologna - E' un pari che va stretto a Mihajlovic: paradossalmente si è sofferto di più contro il Napoli 2

Ultimissime Napoli - L'edizione bolognese di Repubblica elogia la gara di Barrow ed in generale di tutta la squadra di Mihajlovic: "Ieri sera l’attaccante del Gambia ha segnato l’ottavo gol in 14 partite, il quinto nelle ultime sei. Ha colpito sravolta con un gran sinistro in diagonale, una conclusione complicata e precisa all’angolino lontano, producendo equa giustizia, oltrechè grande bellezza. Il pareggio da lui colto sta persino stretto al Bologna, che paradossalmente ha faticato di più contro il Napoli 2, comunque una formazione di tutto rispetto, ed è andato a nozze quando Gattuso ( seccato alla fine, « il pari c’è andato di lusso » ) ha inserito le sue primissime scelte, ovvero Insigne, Mertens, Callejon e Ruiz. Tutti entrati palliducci, mentre dall’altra parte, ispirati da un Soriano nella ripresa assai convincente, i rossoblù hanno squadernato una prestazione non soltanto di carattere e di fiducia".