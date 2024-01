Da Barra al Maradona: la storia piena di peripezie del nuovo acquisto del Napoli

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, fa il punto della situazione in merito al calciomercato Napoli:



"Da Barra al Maradona, Mazzocchi inizia il 2024 coronando un sogno coltivato durante una lunga gavetta iniziata da bambino alla scuola calcio «Carioca» del quartiere Barra attraversando poi tante peripezie, dal vivaio del Benevento alle esperienze tra serie D, C e B con le maglie di Bellaria, Rimini, Pro Piacenza, Parma, Venezia e Salernitana. Nel suo percorso anche l’esordio in Nazionale con Mancini a settembre del 2022 in una gara di Nations League contro l’Ungheria".