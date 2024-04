Stadio Maradona, i dati spettatori nell'annata post scudetto: c'è una magra consolazione | FOCUS

Cosa si può dire ai tifosi del Napoli quest'anno? Niente. In una stagione praticamente disastrosa sotto l'aspetto dei risultati, il popolo napoletano è sempre stato accanto alla squadra non lasciandola mai sola. Nel calcio però non si vive solo di ricordi. E' giusto che, dopo un'annata del genere, ci sia contestazione (civile e cosdtruttiva) verso squadra e dirigenza. Dicevamo come il Maradona, anche nei tanti bassi stagionali, non abbia comunque fatto mancare il proprio supporto in termini di media spettatori. Andando ad analizzare i dati di Transfermarkt, in 15 gare di campionato, la media è stata di 43.037. Nella graduatoria all time, la media spettatori di quest'anno, è al quinto posto. Va considerato che vanno aggiunte altre 4 gare per avere il dato completo di fine stagione. Il dato totale spettatori è di 645.561 con 3 sold out.

Sulla carta il quarto posto delle presenze all time allo stadio di Fuorigrotta appare quasi impossibile. In quella posizione c'è la stagione 2017-18 con 817.942 spettatori totali. La media però può essere migliorata sensibilmente. All'epoca fu di 43.050, in poche parole identica a quella attuale. Una magra consolazione che però evidenzia come i tifosi del Napoli abbiano riempito lo stadio come quella splendida annata con Sarri in panchina.

Dal punto di vista invece dei risultati, il Maradona è diventato troppe volte terreno di conquista degli avversari. Ad oggi sono 9 le sconfitte tra Champions League, campionato e Coppa Italia. Un valore alto per una squadra che avrebbe dovuto almeno avere un ritmo da prime quattro posizioni. Da alleato scudetto a polveriera, il Napoli al Maradona non si trova più a suo agio quest'anno.

