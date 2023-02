"Dà la sensazione di poter segnare anche col lobo dell’orecchio". Voto alto del Mattino ad Osimhen

L'edizione odierna del Mattino assegna un voto alto alla prestazione di Osimhen contro il Sassuolo: il voto è 7.5 e quella che segue è la sua pagella.

Sbuca tra difensori come se fosse un nanerottolo. Vince con forza i duelli, accelera come un razzo, calcia con delicatezza (peccato per il palo). Erlic capisce subito che è una notte da lupi mannari e il sostegno di Tressoldi è costante. Dà la sensazione di poter segnare anche col lobo dell’orecchio.