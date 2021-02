Emergenza Napoli, Cdm: Gattuso ha allertato i giovani della Primavera: aggregato il baby talento D'Agostino

Non sarà soltanto il Napoli calcio a giungere all’appuntamento con i sedicesimi di finale d’Europa League con tanti indisponibili. La buona notizia per gli azzurri è che anche il Granada, l’avversario di giovedì, ha diversi calciatori fuori, sette con esattezza: Neyder Lozano e Quini, fuori da tempo, a cui si sono aggiunti Luis Milla, Roberto Soldado, Luis Suarez, German e Angelo Montoro. Nessuno di loro riuscirà a recuperare in tempo per il match d’andata in programma giovedì.

D'Agostino Napoli, prima convocazione in Europa League?

Giuseppe D'Agostino primavera Napoli

Il Napoli ha ripreso ieri gli allenamenti, per la trasferta a Granada. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno Rino Gattuso ha allertato i giovani della Primavera, stavolta c’è anche Giuseppe D’Agostino. Il talentino partenopeo nello scorso week end ha deciso il derby contro il Benevento con un rete decisiva al 70' nel campionato di serie B. Si tratta di un jolly offensivo che può giocare da esterno su entrambi i lati e all'occorrenza anche in attacco.