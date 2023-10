Curiosità Ancelotti: il Real Madrid sarà nello stesso albergo in cui De Laurentiis lo esonerò

Ultime notizie Napoli - Stesso hotel, stesso lungomare, sul luogo del delitto. Nella notte del 10 dicembre del 2019 Ancelotti fissò a lungo negli occhi De Laurentiis: «Aurelio, davvero mi stai esonerando? Ne sei sicuro?». Ne parla Repubblica.

Il Napoli aveva appena battuto il Genk per 4-0 e si era qualificato per gli ottavi di finale, ma in una suite con vista sul Vesuvio si consumò il licenziamento:

"Bocciato come un pivellino e spedito di colpo alla porta senza pudore, dopo l’ammutinamento. Nel pomeriggio Carletto rimetterà piede in quell’albergo, al guru di Reggiolo la location non ha dato alcun fastidio, piuttosto delle motivazioni in più. La vendetta, si sa, è un piatto da consumare freddo. La storia tra il Napoli e Carletto non finì per niente bene e i rancori sono rimasti fieramente in sospeso"