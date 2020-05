Cura coronavirus, parte al Cotugno la sperimentazione col plasma dei guariti: al Nord risultati eclatanti

L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli sottolinea l'efficacia del plasma per far fronte all'emergenza covid-19. Dal quotidiano si legge:

Plasma iperimmune nella cura dei pazienti affetti da Coronavirus: entro questa settimana sarà avviato al Cotugno l'utilizzo sperimentale del siero ricco di anticorpi estratto da pazienti guariti dal Covid. I risultati che si stanno ottenendo con questa strategia al San Matteo di Pavia, all'ospedale di Mantova, in quello di Bolzano e ora anche a Padova - peraltro suggerita dal primario emerito del Cotugno Giulio Tarro sin dall'esordio dei primi casi di Sars Cov 2 in Italia - sono eclatanti. Nella città veneta su 11 malati in fase critica sottoposti a questa cura tutti hanno avuto una remissione della malattia nell'arco dei successivi due giorni.