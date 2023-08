Cruz: "Natan non si sottrae al palleggio anche rischioso: il Bragantino è garanzia di talenti"

Calcio Napoli - André Cruz ha rilasciato alcune dichiarazioni su Natan in una intervista al Corriere dello Sport:

Avrà notato Natan in questi mesi?

«Non solo l’ho seguito con attenzione, ma ho anche apprezzato i suoi progressi in poco tempo. Ha disputato belle partite, come in Libertadores, ed è riuscito ad emergere anche in situazioni scomode contro avversari di valore. Il Bragantino ha affrontato squadre come Flamengo e Palmeiras e lui, contro attaccanti forti, veloci, è riuscito a farsi valere, dimostrando personalità e carattere, oltre a qualità tecniche e fisiche evidenti. Il Bragantino, poi, come società Red Bull è una garanzia, ha costruito una bella squadra e come società sta crescendo, anche se non ha ancora vinto».

Quali sono le sue principali qualità?

«Ha un’ottima struttura fisica unita a un’agilità che lo aiuta ad essere decisivo nell'uno contro uno. Gioca bene a campo aperto perché è bravo a farsi valere nei duelli individuali. Sfrutta la sua velocità sfidando gli avversari e sa farsi valere palla al piede. Si parla dei suoi lanci lunghi col mancino, ma forse emergono di più nei video che lo descrivono in pochi minuti, in realtà per le partite che ho visto il Bragantino fa gioco corto, ci sono tanti passaggi di prima, pochi lanci, e Natan non si sottrae al palleggio anche rischioso».