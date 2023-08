"Osimhen-Simeone, il Napoli vince e fa il pieno di entusiasmo". Questo il titolo d'apertura dell'edizione di Cronache di Napoli in edicola oggi: Rudi Garcia continua a rodare la formazione in vista dell'inizio del campionato, centrando un successo per 2-0 contro l'Apollon ieri. Bastano due reti nella ripresa per chiudere il discorso contro gli abruzzesi. Fronte mercato invece ci sono novità in ambito Zielinski: il polacco ha detto no all'Al-Ahli. Ora può restare e rinnovare con gli azzurri