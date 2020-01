Cronache di Napoli - Oggi Giuntoli e Pradè parleranno di Castrovilli: la strategia degli azzurri per aggiudicarsi il ragazzo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Cronache di Napoli scrive di un interesse degli azzurri per Castrovilli. "Cristiano Giuntoli e Daniele Pradè cercheranno di inquadrare il futuro dell' ex Cremonese, oggi vero e proprio uomo mercato. "Non so dire quanto valgo, lavoro sul campo e cerco di migliorarmi, fare bene per me stesso e per la squadra" dice lui, in rampa di lancio anche in Nazionale in vista dell' imminente Europeo. Castrovilli è reduce da un girone d' andata super giocato da centrocampista ma anche da trequarti sta, con 3 gol e 2 assist. Rocco Commisso, patron della Fiorentina, lo sa e spara alto: 30 milioni il prezzo base nella speranza che si scateni un' asta. Castrovilli non piace solo al Napoli ma anche alle big italiane, Inter su tutte, e straniere, col Psg in pole. Commisso sente odore di cessione milionaria e quindi non ha fretta. Il Napoli vuole il giocatore ma ragiona anche sull' ipotesi di inserire qualche contropartita tecnica gradita ai viola"