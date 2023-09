Calcio Napoli - "Politano s'infortuna in Nazionale", il titolo che campeggia in taglio medio-basso su Cronache di Napoli stamane. Si alza così la tensione tra il club partenopeo e l'ex allenatore Luciano Spalletti, ora c.t. dell'Italia: per il problema al polpaccio accorso nel post-partita contro la Macedonia del Nord ora Matteo è in dubbio per il match di riapertura della Serie A contro il Genoa questo sabato.