Cronache di Napoli - Kvara chiama Napoli: aspetta l'offerta per il rinnovo

"Kvara chiama Napoli: aspetta l'offerta per rinnovare il contratto". Così in apertura l'edizione odierna di Cronache di Napoli, che si sofferma sul futuro del georgiano, destinato a restare in Italia "almeno per un'altra stagione". Ieri l'agente dell'attaccante georgiano ha parlato in esclusiva a CalcioNapoli24 proprio del futuro di Khvicha: "Kvara non pensa a nessun altro club. Pensa solo alla vittoria dello scudetto e alle partite del Napoli in Champions League. Ci pensa lui a portare la felicità ai napoletani. Kvara ama Napoli. Ama stare lì. Mi ha detto che calcisticamente in Italia vede se stesso solo nel Napoli. Non giocherà mai in nessun altro club italiano, a parte il Napoli. Si sente a Napoli come in patria"