Cronache di Napoli - De Laurentiis potrebbe ricorrere al Collegio Arbitrale se i calciatori decidessero di non presentarsi a Castelvolturno per la ripresa

Ultimissime Napoli - Alla fine si è arreso anche Lotito. E la Lazio ha comunicato che la ripresa degli allenamenti, fissata per oggi, slitta a data da destinarsi. Una conclusione inevitabile che attende anche il Napoli, come racconta l'edizione odierna di Cronache di Napoli:

"La scelta di De Laurentiis di andare controcorrente e non ascoltare gli inviti che arrivano da istituzioni e governi del calcio, fissando la ripresa degli allenamenti a Castevolturno per mercoledì, è destinata a sgonfiarsi come una bolla di sapone. Un rinvio sembra la cosa più logica, anche perchè eviterebbe una nuova querelle legale. Il Napoli, infatti, potrebbe ricorrere al Collegio Arbitrale se i calciatori decidessero di non presentarsi a Castelvolturno per la ripresa"