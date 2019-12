Cronache di Napoli - Accordo di massima per Boga al Napoli a giugno. Giuntoli gioca la carta Younes per anticipare adesso il trasferimento

L'edizione odierna di Cronache di Napoli racconta un interessante retroscena di calciomercato: "Amin Younes al Sassuolo per permettere al Napoli di mettere le mani su Jeremie Boga. Il tedesco ha richiesto la cessione per giocare con maggiore continuità ed è stata intavolata la trattativa con il Sassuolo, visto chel’ex Ajax piace a De Zerbi. Il Napoli sta provando a forzare la mano per portare Boga in azzurro. Un accordo di massima sarebbe già stato trovato per giugno,ma il club azzurro starebbe provando a convincere i neroverdi a privarsi del mancino franco-ivoriano"