CorSport - Cristiano Ronaldo batte Messi al San Paolo. L'affluenza di stasera non supererà quella del 2017 contro il Real: i numeri

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Cristiano Ronaldo batte Messi, e chi l’avrebbe detto che sarebbe andata a finire così. Ma anche Balotelli batterà (probabilmente) Messi: e allora c’è qualcosa che non torna, anche se l’atmosfera resta magicamente quella della Champions e l’avverti persino per strada. Ma il Barça che perde così nettamente dal Real Madrid, nella partita al botteghino, nel suo piccolo è una curiosità che può persino finire sotto una lente di ingrandimento, per cercar di capire.

Stadio San Paolo di Napoli





QUOTA QUARANTACINQUEmila. I numeri, per cominciare: stasera il San Paolo non sarà pienissimo, perché sfiorerà la soglia dei quarantacinquemila spettatori e lascerà più o meno novemila posti vuoti. In duemila arriveranno dalla Spagna e la somma che fa il totale del botteghino darà una cifra prossima ai quattro milioni e mezzo di incasso: questo sì che potrebbe essere un record, ma non si sa ancora, perché il 7 marzo del 2017, i conti tornarono, eccome, con 4.484.302. Si gioca sul filo dell’euro, più o meno, e comunque almeno economicamente Barcellona e Real producono lo stesso effetto.



LAST MINUTE. Cristiano Ronaldo, insieme al suo Real Madrid, tre anni fa, trascinò allo stadio (in quella che però era la gara di ritorno, dopo il 3-1 dell’andata, e con quel Napoli che alla vigilia sognava la remuntada) 56.695, quando la capienza dell’epoca era di poco superiore ai 62mila. Il distacco è abbastanza rilevante. E infine: Balotelli, invece, con il suo Brescia, detiene il primato stagionale di presenze, fissato in una domenica (il 29 settembre scorso) alle 12.30 con 45.770. Ci vorrebbe una impennata netta delle ultime ore per fare meglio.