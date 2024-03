Crisi Juve, Allegri in bilico: spunta la quota dell'esonero e il sogno in panchina

Tensione in casa Juventus, con Massimiliano Allegri che ora finisce sotto esame. Come riporta il Corriere della Sera nel mirino non ci sono solo i risultati con appena 1 punto nelle ultime 8 gare ma anche le prestazioni. Riconosciute però le responsabilità del tecnico, la società vuole di più anche dai giocatori.

Panchina Juve, Allegri verso l'addio

Nel frattempo si fa sempre più difficile un futuro bianconero per il tecnico toscano. Alla Snai, per dire, la quota per l’addio a fine stagione è crollata da 10 a 3,50, ma spunta anche l'ìpotesi di un esonero diretto dato a 7,50 da Sisal. Oggettivamente è difficile salvo tracolli clamorosi, ma di sicuro all'orizzonte spunta la sagoma di un nuovo allenatore con occhi diretti sempre su Thiago Motta.