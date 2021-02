"Crisi d'identità e rendimento", disastro Elmas: bocciatura pesante sui quotidiani

Napoli Calcio - Le pagelle dei quotidiani per Elmas. Il centrocampista è stato tra i più deludenti ieri sera contro il Granada:

Gazzetta - 5,5. Volenteroso, nulla di più. Dalle sue parti c'è Foulquier che non gli lascia campo.

Corriere dello Sport - 5. Nell’ultimo periodo Gattuso gli ha fatto fare il mediano, il trequartista, l’esterno alto e ieri anche quello basso. A sinistra, contro Kenedy e Foulquier: collezione di ruoli e inevitabile crisi d’identità. E di rendimento: gol divorato a parte, non è mica tutta colpa sua.

Tuttosport - 5. Forse per troppa frenesia, però la prestazione deludente nasce da un ruolo che proprio non gli appartiene. Esterno sinistro nel centrocampo di un sistema di gioco con la difesa a 3: in quella posizione proprio non aveva mai giocato.