Criscito al Genoa, scelta d'amore: guadagnerà solo 2200 euro al mese!

Mimmo Criscito è tornato a Genova. Dopo la breve esperienza a Toronto, in MLS, dove ha condiviso lo spogliatoio con i connazionali Insigne e Bernardeschi, alla fine Criscito ha deciso di tornare in Italia, al Genoa.

Ultime notizie. Una scelta di cuore, dal momento che Criscito ha deciso di firmare un contratto al minimo sindacale: guadagnerà solo 2274 euro al mese, la cifra minima stabilita per legge, per un totale di 13.645 euro fino al 30 giugno, data in cui scadrà il suo contratto al Genoa. L'obiettivo è quello di guadagnare la promozione in Serie A con il Grifo, dove la disastrosa retrocessione dello scorso anno.