Cremonese-Napoli, moviola Gazzetta: gol regolari, la verità sul rigore di Kvara

Napoli Calcio - Promosso l’arbitro Rosario Abisso per Cremonese-Napoli andato in scena ieri alle 18.00 allo stadio Zini. E’ quanto si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Moviola Cremonese-Napoli 1-4, il parere Gazzetta

Al netto di qualche piccola sbavatura, il direttore di gara non si perde l’episodio più eclatante e - si legge - “vede subito qualcosa che all’apparenza pare leggero ma che in effetti c’è: il rigore di Bocchetti su Kvara”. La gamba sinistra del difensore, infatti, incoccia quella destra di Kvara che quindi perde la dinamicità dell’azione.

Per il resto manca un cartellino giallo a Di Lorenzo, a fine primo tempo, per fallo sul tendine di Meité quando Zanimacchia aveva rischiato il cartellino rosso al 16’ per un qualcosa di simile. Tutti regolari i gol.