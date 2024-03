"Credeteci", Calzona suona la carica e De Laurentiis promette un altro premio Champions

“Credeteci”, è quanto Francesco Calzona ha detto ai suoi a Castel Volturno come rivela Il Mattino oggi in edicola. Perché nonostante tutto il Napoli è distante appena quattro lunghezze dalla zona Champions League. Quattro punti dal 5° posto attualmente occupato dalla Roma che varrà l’accesso alla massima competizione europea a fine campionato.

Rincorsa Napoli, ADL stanzia premio Champions

Ed è per questo che è arrivata la carica del tecnico ai suoi. Perché nonostante tutto c’è ancora speranza e Aurelio De Laurentiis prova a incentivare anche con l’aspetto economico: il presidente, svela il quotidiano, ha infatti promesso un altro bonus in caso di qualificazione in Champions oltre ai premi personali che tutti hanno già nel contratto.