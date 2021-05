Covid Italia, matrimoni possibili ma col green pass: le novità da giugno

Covid Italia- Si va verso il via libera anche ai matrimoni alla fine, con una data in particolare cerchiata in rosso: il 15 giugno. Tuttavia, come riporta il CorSera oggi in edicola, potrebbe esserci una condizione chiave per rendere possibile l'evento:

Attualmente la festa per chi si sposa è consentita soltanto con le regole dei ristoranti e sempre all’aperto. Con il via libera sarà possibile invece pianificare un ricevimento seguendo però le regole del protocollo e con un obbligo ulteriore: la certificazione verde per gli invitati. Vuol dire che sarà necessario dimostrare di essere stati vaccinati con doppia dose, oppure di essere guariti dal Covid-19 (sempre con il certificato rilasciato dalla Asl o dal medico di base) oppure di aver effettuato un tampone nelle 48 ore precedenti.