Covid Campania, tutti i dati sui vaccini: 1 su 3 è ormai immune!

Ultime notizie Napoli. Oggi Il Mattino di Napoli riporta i dati sulle vaccinazioni nella Regione Campania, con il 35% della popolazione residente a Napoli che è stato già immunizzato. L'attenzione adesso è tutta rivolta alla variante indiana, per evitare che dilaghi anche in Italia: il virus indiano è stato individuato e sequenziato su un tampone positivo in una donna italiana di 53 anni, residente a Torre Annunziata. La Asl Napoli 3 sud sta tracciando i contatti della donna, che è stata prontamente messa in isolamento.

Coronavirus Napoli

Vaccinati Campania

Ma qual è nel dettaglio la mappa dei vaccinati almeno con la prima dose in città?

Gli Over 80 : su 41mila adesioni è stato immunizzato il 100% dei 31.881 anziani autonomi e deambulanti (ne mancano 178) e il 60 per cento dei 9.368 non deambulanti dalle Usca e dai Medici di medicina generale. Restano fuori circa 20mila anziani over 80 che non si sono mai prenotati, da contattare con strategie diverse.

: su 41mila adesioni è stato immunizzato il 100% dei 31.881 anziani autonomi e deambulanti (ne mancano 178) e il 60 per cento dei 9.368 non deambulanti dalle Usca e dai Medici di medicina generale. Restano fuori circa 20mila anziani over 80 che non si sono mai prenotati, da contattare con strategie diverse. Over 70 : fascia vaccinata al 96 per cento.

: fascia vaccinata al 96 per cento. Over 60 : 96% con circa 48mila vaccinati.

: 96% con circa 48mila vaccinati. Over 50 : vaccinato l'88 per cento dei 55.587 napoletani di 50-59 anni.

: vaccinato l'88 per cento dei 55.587 napoletani di 50-59 anni. Over 40: vaccinato solo il 20% degli aventi diritto.

L'unica fascia d'età che potrebbe restare dunque, per tutta l'estate, a combattere a mani nude contro eventuali incontri ravvicinati con Sars-Cov-2 potrebbe restare quella dei giovani e dei giovanissimi.