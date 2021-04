Covid-19, nuova variante giapponese: Olimpiadi di nuovo a rischio a Tokyo

Ultimissime notizie Covid-19. Oggi La Repubblica riporta i dettagli della nuova mutazione del coronavirus scoperta in Giappone: si tratta di una variante non troppo diversa da quella brasiliana, con la mutazione 484 soprannominata Eek. Salgono dunque a tre le varianti di questo tipo, dopo quella brasiliana e quella sudafricana e in Giappone è già spopolata. All'Ospedale universitario di Tokyo oltre il 70% dei casi è affetto dalla variante giapponese. Diversa invece la variante inglese, caratterizzata dalla mutazione 501.

Covid-19, nuova variante giapponese

Spiega Repubblica: la mutazione 484 è preoccupante perché riduce in parte l’efficacia dei vaccini e degli anticorpi di chi è guarito dal Covid, rendendo più facili le reinfezioni. In Giappone il mix di varianti ha portato alla cosiddetta "quarta ondata". I numeri non sono paragonabili ai nostri (circa 2.500 contagi al giorno con 120 milioni di abitanti). Ma la campagna vaccinale è ancora ferma al palo, con 46 mila somministrazioni. All’inaugurazione dei Giochi olimpici (prevista per il 23 luglio) mancano poco più di 100 giorni. Per cercare di frenare le varianti, il paese aveva addirittura deciso di trattenere in ospedale tutte le persone contagiate con un ceppo mutato. I numeri l’hanno costretta a mutare rotta, ospitando gli infetti con un virus mutato in residenze ad hoc.