Covid-19, lo studio segreto: "Ondata di morti in caso di riapertura totale"

Covid Italia - 200-300 morti al giorno in caso di Rt pari a 1, con picchi fino a 600 in caso di 1.1. A 1,25 sarebbe invece un disastro totale: fino a 1.200/1.300 vittime al giorno. E' quanto si evince da uno studio realizzato a proposito di eventuali riaperture totali. Sarebbe stato questo, come si legge sul CorSera, lo scenario qualora avesse vinto una politica governativa più leggera:

Che cosa può succedere di qui al 15 luglio con le prime riaperture di ieri lo dice un modello statistico elaborato da Stefano Merler, il matematico-epidemiologo della Fondazione Bruno Kessler che fa i conti per l’Istituto superiore di sanità e il ministero della Salute da febbraio 2020 (e li ha azzeccati tutti). Lo studio mai reso pubblico dal governo, ma che il Corriere ha potuto analizzare nei dettagli, è stato presentato il 16 aprile al Cts ed è stato determinante — dicono da Palazzo Chigi — per frenare le riaperture considerate troppo rischiose chieste dal leader della Lega Matteo Salvini.