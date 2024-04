Calciomercato Napoli - Uno si è ritirato, due giocano in Serie D e il quarto milita in Serie C. Quasi quattro anni dopo l’operazione che ha portato Victor Osimhen al Napoli, ecco che fine hanno fatto i quattro giocatori inseriti nella trattativa e valutati complessivamente una ventina di milioni: avrebbero dovuto indossare la casacca del Lille, trampolino di lancio per i tre giovanissimi napoletani che nella città francese non ci sono neppure andati a fare le visite mediche. Lo scrive Gazzetta.