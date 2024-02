Cosa svelerà stamattina De Laurentiis in conferenza stampa, si sussurra che...

Conferenza De Laurentiis: c’è grande attesa per l’evento in programma stamattina a Castel Volturno. Appuntamento alle 11.30 con diretta testuale su CalcioNapoli24.it e successivamente immagini sul canale YouTube di CN24.

Il presidente del Napoli è pronto a vuotare il sacco è dire la sua verità su quanto accaduto dal post scudetto a oggi.

Ecco quanto si legge su La Repubblica oggi in edicola:

De Laurentiis sa bene che gli equilibri di Mazzarri e della squadra sono in questo momento molto precari, ma ha deciso lo stesso di dare un altro scossone all’ambiente azzurro, mettendo nel conto di poter sollevare con le sueattese dichiarazioni di stamattina anche ( su Spalletti, Giuntoli e sul mercato, si sussurra) un altro vespaio di polemiche. Priorità - sempre e comunque - ai bilanci. La coerenza in questo senso al numero uno del club non è mai mancata.