Cosa sta succedendo a Kvara? I quotidiano lo distruggono: non gliene va bene più una. Non è quello del 2022

Calcio Napoli - Cosa sta succedendo a Kvaratskhelia? Il calciatore georgiano ieri a Marassi ha dato qualche sprazzo degno di nota ma non è ancora il calciatore che ha fatto le difese a pezzi nella prima parte della stagione. Si vede che deve acquisire brillantezza ma al momento è un dato di fatto non sia quello di qualche gara fa. Ecco le pagelle della stampa per Khvicha.

Gazzetta dello Sport 5,5 - Non è quello della prima parte. Lo capisci per gli sprechi in zona gol e perché tenta meno di puntare l'uomo. Ma tornerà perché la classe non è acqua.

Corriere dello Sport 5,5 - Non gliene va bene più uno: un dribbling, un tiraggiro, quelle scelte un tempo naturali. Due palle-gol che una volta... E la seconda, lanciatissimo.

Il Mattino 5,5 - Non è ancora quello del 2022. E non serve la sfera di cristallo per capirlo. Basta un dribbling non riuscito, una giocataleggera e una conclusione da posizione comoda che non gli riesce e ti accorgi che l’argento vivo si è sbiadito. Si incaponisce in azioni solitarie che non producono nessun effetto positivo.

Repubblica 6

Corriere della Sera 5,5