Scambio Bereszynski-Zanoli, CorSport: serve prima rinnovo fino al 2027 del terzino azzurro

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega cosa sta bloccando lo scambio Bereszynski-Zanoli tra Sampdoria e Napoli. La trattativa è bella che chiusa, ma prima servirà il rinnovo di Zanoli con il Napoli. L'accordo in essere infatti scade il prossimo 30 giugno e tecnicamente non è possibile cedere un calciatore in prestito con soli 6 mesi di contratto.

Scambio Zanoli-Bereszynski

