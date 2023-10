Cosa non andò con Ancelotti a Napoli, Repubblica: strisciante opposizione di Insigne verso suo figlio Davide, c'entrava anche Lozano

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, sul quotidiano odierno analizza l’avventura di Carlo Ancelotti a Napoli.

Insigne capitano non tollera i 5 milioni di ingaggio a Lozano. Ma c’è di più.

“Il Primo Maggio di quell’anno in casa Ancelotti fu programmato il Napoli dello scudetto, la grande illusione. Insigne non poteva contestare Ancelotti, ma strisciante l’opposizione per Davide, vice allenatore che Carletto vuole sempre accanto a sé. Che vada o no ad allenare la nazionale brasiliana, è tutto deciso. Marianna Barrena McClay lo aspetta nella villa di Vancouver, sponda canadese del Pacifico tra vele e venti. Si ritira lì l’uomo che sapeva solo vincere. Tranne che a Napoli, la città che ha forse capito e amato di più”