"Cosa ne avete fatto?", Gazzetta su Spalletti: domani a Riad non riconoscerà più il suo Napoli

Napoli Calcio - Domani ci sarà anche Luciano Spalletti a guardare la finale di Supercoppa tra Napoli ed Inter. Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Luciano Spalletti, seduto in tribuna all’Al-Awwal Park Stadium, non riconoscerà il suo Napoli: «Cosa ne avete fatto?». Come il tipo che presta il motorino all’amico e gli torna indietro sgarruppato... Il 3 dicembre scorso, quando l’Inter si presentò al Maradona, il Napoli, tutto sommato, ricordava ancora quello dello scudetto, nella forma (4-3-3), ma anche nello spirito.

Perse nettamente 3-0, ma finì con un possesso palla superiore (57,2%) e gli stessi tiri in porta (4). Col tempo, però, Mazzarri si è convinto che quel gioco ambizioso non fosse più sostenibile e dovesse essere adeguato alla nuova contingenza grama".