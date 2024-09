Cosa ha fatto Antonio Conte in sala video dopo Cagliari-Napoli 0-4

Ultimissime Calcio Napoli - Vittoria per 0-4 a Cagliari, sì, ma comunque c’era qualcosa da riguardare. E infatti è stato approfondito da Antonio Conte come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

Cagliari-Napoli 0-4, Conte rivede la fase difensiva in sala video