Cosa ha detto Spalletti alla squadra dopo la sconfitta di Milano? Il Mattino svela la reazione del mister a Castel Volturno

Calcio Napoli - Cosa si sono detti Spalletti e squadra dopo la sconfitta di Milano? A svelare in parte quanto accaduto ieri a Castel Volturno è l'edizione odierna del quotidiano Il mattino che scrive di un Luciano Spalletti che non ha alzato la voce nei confronti dei suoi ragazzi per la prima sconfitta stagionale ma al contempo ha voluto dire le cose che non dovranno più rivedersi in campo.

Confronto Spalletti squadra

Luciano Spalletti, si legge sul quotidiano Il Mattino, ha fatto una analisi approfondita con la squadra su cosa non è andato per il verso giusto contro l'Inter. Alla sua maniera, senza alzare il tono della voce, ma con la fermezza di chi sa bene che tante delle cose preparate per San Siro sono andate in malora, il tecnico si è preso la squadra da parte e ha fatto l'elenco dei dettagli che non sono stati rispettati.