Cosa fanno Calzona e staff nel tempo libero: gare in Tv al ristorante e location scaramantica

Napoli Calcio - Quella di Calzona ed il suo staff è una vera e propria full immersion nel mondo Napoli. Poco tempo libero o svago per il tecnico calabrese ed i suoi colleghi-compagni di lavoro come si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino che racconta praticamente la vita di Calzona tra campo, ristorante ed albergo. Non c'è stato un solo attimo di pausa.

Calzona nuovo allenatore del Napoli

Come si legge su Il Mattino, Calzona ed il suo staff arrivano la mattina presto a Castel Volturno per preparare tutto il lavoro. Quando finiscono gli allenamenti, tutti vanno a cena in un noto ristorante e rigorosamente con partite da guardare in Tv per poi andare a riposare in un albergo a due passi da Pozzuoli. Una location, sottolinea il quotidiano, che Calzona conosce molto bene per esserci stato sia con Sarri che con Spalletti. La scelta non è stata fatta solo per comodità ma anche per scaramanzia. Proprio il tecnico calabrese ieri ha visto compagna e figlia dopo praticamente 15 giorni. Segno di quanto stia dedicando tutto per la causa azzurra.