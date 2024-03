CorSport - Zielinski vuole esserci contro l'Inter: giocare contro la futura squadra può essere uno stimolo in più

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla possibilità di vedere Piotr Zielinski domani titolare contro l'Inter:

"Zielinski non sa ancora bene cosa ne sarà di lui domani sera. Vive da settimane il ballottaggio con Traore che durerà fino al termine della stagione. Un posto per due nel 4-3-3 di Calzona. Piotr vorrà esserci, giocare contro la sua futura squadra sarà uno stimolo in più, oltre quelli che il professionista polacco avverte ogni volta che indossa la maglia del Napoli, pur sapendo che dopo ogni partita sarà più vicino l’addio. L’Inter in trasferta, nella sua prossima casa, contro i compagni del domani intanto rivali, sarà la prima occasione per farsi notare da tutti, tifosi compresi".