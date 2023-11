CorSport - Zielinski in forte dubbio per Atalanta-Napoli: la situazione

Napoli calcio - Piotr Zielinski ieri ha lasciato il ritiro della nazionale polacca per una tonsillite. Il centrocampista, come si legge sul Corriere dello Sport, dovrà essere valutato attentamente dallo staff medico del Napoli in vista della gara contro l'Atalanta in programma sabato prossimo.

Angina Zielinski, tempi di recupero

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport: