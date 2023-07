Zanoli ha impressionato Garcia: il retroscena

Calciomercato Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Zanoli ha impressionato molto Garcia:

"Altra situazione aperta è quella relativa al ruolo di vice Di Lorenzo. Alessandro Zanoli ha impressionato Garcia in ritiro, a Dimaro, e ciò significa che il tecnico s’è preso ancora un po’ di tempo per valutare quale possa essere la migliore soluzione per il presente e il futuro del giocatore e anche del Napoli. Ovvero: se dare il placet al suo prestito - il Genoa spinge - oppure tenerlo in rosa. Se andrà a giocare, allora dal Verona arriverà Davide Faraoni"