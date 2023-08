CorSport - Verona e Frosinone interessate a Demme: l'ostacolo ingaggio frena tutto

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul futuro di Demme:

"Demme potrebbe fare comodo al Verona ed anche al Frosinone, che sono interessate al calciatore e però - chiaramente - impallidiscono dinnanzi ad un ingaggio così imponente, lontano dai propri standard.

Gli ultimi sei giorni possono essere utili per dare una sterzata, per imprimere una svolta, per consentire a Demme di trovare una squadra nella quale poter giocare più di quanto non abbia fatto nella sua ultima stagione con il Napoli. Ma i soldi, a meno che non arrivino gli arabi, a volte sono tutto e complicano maledettamente il proprio mercato".