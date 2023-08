CorSport vede il Napoli ancora favorito: "Conferme di Osimhen e Kvara decisive, primi passi convincenti per Garcia"

Notizie Napoli calcio. Manca sempre meno all'inizio della Serie A 2023/24: sarà il Napoli campione d'Italia ad aprire le danze sabato 19 agosto alle ore 18.30 in casa del Frosinone.

Serie A 2023/24, Napoli favorito per il Corriere dello Sport

L'edizione odierna de Corriere dello Sport pone il Napoli di Rudi Garcia come favorita per la vittoria finale dello Scudetto, almeno in base a quanto visto fin qui tra pre-campionato e movimenti di mercato:

Sarebbe stato un problema, per Garcia, iniziare un’avventura così affascinante e al tempo stesso rischiosa, senza Osimhen. Per questo deve ringraziare club e giocatore. L’impatto del nuovo allenatore sulla squadra campione d’Italia è la prima verifica da fare in questo campionato. Spalletti avrebbe solo riavviato il motore, Rudi deve invece mettere le mani sulla squadra che si è rivelata la più bella, la più forte e la più completa dell’ultima stagione. Metterci le mani per non indebolirla. E i primi passi, come dimostrano le amichevoli (un solo pareggio e tutte vittorie), sono stati convincenti.