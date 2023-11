CorSport - Una novità in difesa e due tentazioni: le scelte di Garcia per Napoli-Empoli

Calcio Napoli - Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Rudi Garcia potrebbe optare per qualche cambio nell'undici titolare in vista della gara di domani contro l'Empoli. In difesa Olivera appare in netto vantaggio su Mario Rui mentre a centrocampo ed in attacco ci sarebbero due tentazioni.

Probabili formazioni Napoli Empoli

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport sulla probabile formazione di Garcia contro l'EmpoliL: