CorSport - Un solo dubbio di formazione per Garcia contro il Genoa: presa una decisione anche su Natan

Calcio Napoli - Secondo quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, per Rudi garcia ci sarebbe soltanto un dubbio di formazione tra Lindstrom ed Elmas per Genoa. Il resto non dovrebbe dunque cambiare. Per Natan si prospetta un'altra panchina secondo il quotidiano.

Probabile formazione Napoli contro il Genoa

Ecco cosa scrive questa mattina il Corriere dello Sport: