CorSport - Tudor aveva accettato lo stesso contratto di Mazzarri: il retroscena

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta come alla fine Igor Tudor aveva praticamente accettato la medesima offerta contrattuale fatta da Aurelio De Laurentiis a Walter Mazzarri. A fare la differenza, secondo il quotidiano, sarebbe stato il discorso tattico.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Perché un confronto non può spegnersi rapidamente, se non ci sono retropensieri nel proprio interlocutore: Adl aveva probabilmente cominciato a pensare a Mazzarri da qualche ora, con il telefono poi si accorciano le distanze e si soddisfano alcune curiosità, e a tardissima sera lo scenario stava cambiando, nonostante Tudor si fosse accontentato di sette mesi di contratto, sufficienti per mettersi in discussione.

La stessa proposta, era stata anche presentata a Mazzarri, a Roma per questioni personali e ormai già nell’agenda di De Laurentiis per un appuntamento all’alba del martedì".