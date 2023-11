CorSport - Tre novità nell'undici anti Salernitana: scelto il modulo base

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle scelte di Rudi garcia per il derby di questo pomeriggio contro la Salernitana:

"La differenza è minima, qualche metro in più o qualcuno in meno, e cadrà tutta sulle spalle (e sulle gambe) di Piotr Zielinski: poi si potrà discuterne, a volte sono dettagli, ma tra il tridente e il 4-2-3-1 c’è una distanza (quasi) impercettibile da scovare nella fasi. Il Napoli è fatto, così pare, ha pochi dubbi e varie certezze: non c’è Natan, per squalifica, e dunque tocca a Ostigard sistemarsi al fianco di Rrahmani; non dovrebbe esserci Mario Rui a sinistra e toccherà ad Olivera; ed avendo Anguissa recuperato, la zona di centrocampo nella quale fissare i paletti per il proprio atteggiamento sarà anche sua".