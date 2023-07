CorSport - Tre new entry nel listone difensore Napoli: spunta un nome dal West Ham

Calciomercato Napoli - Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport nel listone difensori che il Napoli sta valutando non ci sono solo Kilman, Danso e Mavropanos ma anche altri nomi che al momento resistono seppur molto staccati dalle prime tre posizioni di gradimento.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

"Nel listone, però, resistono alternative, altri nomi, profili tenuti in caldo però staccati per il momento: Maxence Lacroix, francese del Wolfsburg, 23 anni; e in Italia, invece, Jhon Lucumi del Bologna, 25 anni, colombiano. Storia diversa quella di Nayef Aguerd, nazionale marocchino, 27 anni di proprietà del West Ham: oltre ai costi - elevati - un altro ostacolo è rappresentato dagli impegni in Coppa d’Africa che già sottrarrano al Napoli gente del calibro di Osimhen e Anguissa".