CorSport - Tre club su Sirigu, ma lui vuole restare a Napoli: novità sul terzo portiere

Calcio Napoli - Sirigu vuole rimanere in azzurro scrive il Corriere dello Sport che dunque esclude la partenza del portiere sardo in questa sessione di calciomercato. Su sirigu erano circolate alcune indiscrezioni che lo volevano alla Salernitana ma l'estremo difensore pare non voglia davvero muoversi dal Napoli. Come terzo portiere tornerà invece Contini.

Sirigu resta al Napoli

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport su Sirigu: