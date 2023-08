CorSport - Trattativa Osimhen estenuante: sesto incontro tra ADL e Calenda senza trovare l'accordo

Calcio Napoli - La trattativa per il rinnovo di contratto dell'attaccante Victor Osimhen sta diventando estenuante secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Il suo manager, Roberto Calenda, nel frattempo ha lasciato il ritiro dell’Aqua Montis dopo l’ultima riunione di martedì: gli incontri con Adl si sono fermati a sei - tra Dimaro e Rivisondoli - ma l’accordo non è ancora arrivato. E così la trattativa per rinnovare il rapporto in scadenza nel 2025 continua, a oltranza, inarrestabile.

Una specie di mix tra la maratona di New York e quella di Boston: estenuante . E di corsa, tra frenate e ripartenze, le parti provano a limare le distanze sull’ingaggio e la clausola, sulla gestione dei diritti d’immagine e tutto lo scibile compreso negli articolati contratti del club. Si lavora con qualche pausa, magari non lunga però necessaria a riflettere e soprattutto a respirare profondamente".