CorSport - Traorè-Napoli, trattativa ai dettagli con l’agente: novità sulla formula dell’affare

Napoli Calcio - Hamed Junior Traorè viaggia spedito verso il Napoli si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Gli azzurri stanno facendo le corse contro il tempo per riuscire a portare questo calciatore nel gruppo che partirà per la Supercoppa in Arabia Saudita. Le trattative sembrano essere davvero vicinissime alla conclusione.

Hamed Junior Traorè al Napoli

Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport l'offerta ufficiale del Napoli agli inglesi del Bournemouth è stata inviata trovando il benestare del club inglese. L'affare si chiuderà con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Traorè è un calciatore duttile che può giocare in diverse zone del centrocampo e nello scacchiere di Mazzarri prenderà il posto di Elmas. L'affare è dunque entrato nel vivo. Il Napoli sta discutendo gli ultimi dettagli con l'agente dell'ex Sassuolo che non vede l'ora di tornare a giocare in Italia.