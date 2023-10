CorSport - Tra Garcia e squadra non c'è mai stato feeling: cosa accadde nella riunione post Genoa

Calcio Napoli - Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, in casa Napoli ormai il sorriso è diventato un vero e proprio optional. Il feeling tra l'allenatore Garcia e la squadra non c'è mai stato secondo il quotidiano.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

"In utile drammatizzare o speculare. Ma è anche inutile girarci intorno: il feeling tra la squadra e Rudi Garcia non è alle stelle. Non lo è mai stato, probabilmente, ma da quando è cominciato il campionato il quadro è pieno di alti e bassi. Nel Napoli, in questo momento, il sorriso sembra quasi un optional. Prima di Braga, comunque, è andato in scena un confronto importante squadra-tecnico, con il Consiglio dei Saggi intento a spiegare le difficoltà di assorbimento dei nuovi dettami, del nuovo calcio diametralmente opposto a quello recitato a memoria con ottimi risultati (e uno scudetto) nei due anni di Spalletti.

Non fu casuale la full immersion tattica di una quarantina di minuti prima della trasferta portoghese: corso accelerato per recuperare terreno in corsa. Per la cronaca: Rudi insisteva più sul senso di appagamento e la mancanza di fame che sulle problematiche di gioco deflagrate con la Fiorentina".